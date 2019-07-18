Югорчанин украл у ребёнка квадроцикл
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жителя сельского поселения Русскинская о краже детского квадроцикла и шуруповерта. Общая сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.
Оперативники вышли на след вора. Им оказался 27-летний мужчина, который за день до совершения кражи проходил мимо открытого гаража и приметил детский квадроцикл. На следующий день с помощью лома он проник в гараж и совершил кражу. Нарушитель пояснил, что двигатель с квадроцикла хотел установить на свой велосипед, а шуруповерт прихватил для дальнейшего пользования в хозяйстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU