2019-07-18T15:49:51+03:00
Общество

Югорчанин украл у ребёнка квадроцикл

Двигатель он хотел установить на велосипед
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин украл у ребёнка квадроцикл. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанин украл у ребёнка квадроцикл. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жителя сельского поселения Русскинская о краже детского квадроцикла и шуруповерта. Общая сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.

Оперативники вышли на след вора. Им оказался 27-летний мужчина, который за день до совершения кражи проходил мимо открытого гаража и приметил детский квадроцикл. На следующий день с помощью лома он проник в гараж и совершил кражу. Нарушитель пояснил, что двигатель с квадроцикла хотел установить на свой велосипед, а шуруповерт прихватил для дальнейшего пользования в хозяйстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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