Югорчанин украл у ребёнка квадроцикл

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-18T15:49:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жителя сельского поселения Русскинская о краже детского квадроцикла и шуруповерта. Общая сумма ущерба составила порядка 35 тысяч рублей.

Оперативники вышли на след вора. Им оказался 27-летний мужчина, который за день до совершения кражи проходил мимо открытого гаража и приметил детский квадроцикл. На следующий день с помощью лома он проник в гараж и совершил кражу. Нарушитель пояснил, что двигатель с квадроцикла хотел установить на свой велосипед, а шуруповерт прихватил для дальнейшего пользования в хозяйстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU