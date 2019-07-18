Пострадавшего в Тунисе югорчанина 19 июля доставят спецбортом в Москву

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-18T15:34:26+03:00

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Пострадавшему во время отдыха в Тунисе югорчанину будет оказана вся необходимая помощь. Об этом заявили в Департамент общественных и внешних связей Югры. Эвакуация югорчанина самолетом в сопровождении специализированной бригады в ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», в Москву, запланирована на завтра, 19 июля.

Также известно, что расходы по оплате перелета частично взяла на себя компания «Газпром межрегионгаз», сотрудником которой является пострадавший, частично — страховая компания «Согаз». Департамент здравоохранения Югры оказывает необходимое содействие по оказанию должной медпомощи.

Как сообщалось ранее, отдыхавший в Тунисе югорчанин 13 июля на отдыхе в Тунисе получил тяжёлую травму, 17 июля он был прооперирован. Для доставки его спецбортом нужна была сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU