СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-18T13:55:40+03:00

На улице Мира в Ханты-Мансийске заменят светофоры. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры на улице Мира идут масштабные ремонтные работы. В настоящее время завершаются работы по замене бордюрного камня.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, на прошлой неделе подрядчик приступил к фрезеровке старого дорожного полотна, затем произведет укладку нового. Кроме того, на главной улице югорской столицы будет заменена тротуарная плитка, обновятся газоны. Взамен старых светофоров установят более современные, освещение будет энергоффективным. Также будет отремонтирована входная группа парка имени Бориса Лосева: поврежденная керамическая мозаика на арке будет восстановлена.

По плану в 2019 году в Ханты-Мансийске в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 100 тысяч квадратных метров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU