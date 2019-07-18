В Сургуте многодетный отец два месяца скрывает от бывшей жены детей

СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-18T06:55:25+03:00

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Бывшие свекровь и муж тщательно скрывают от жительницы Ростова-на-Дону Нины Давлетбаевой её родных детей. Женщина обратилась в полицию с заявлением о розыске.

- Внимание, розыск! Разыскиваются 10-летняя девочка Камила и 8-и 4-летние мальчики Артур и Роберт Давлетбаевы. По информации матери детей, отец забрал из в мае на каникулы в Сургут. Женщина находится в разводе с мужчиной. О местонахождении детей отец ничего не сообщает.

В городской полиции заявили, что завели розыскное дело и даже опросили отца детей. Он скрывает, где именно сейчас дети, но заявил, что они находятся с бабушкой – его матерью.

Накануне в редакцию «СургутИнформ-ТВ» по телефону связалась женщина, которая уверяет, что она бабушка находящихся в розыске детей. По словам Халифы Давлетбаевой, они сейчас находятся с ней на отдыхе в Башкирии. Отдавать внучку и внуков матери женщина сейчас не намерена. Она не согласна с тем, что своими действиями что-либо нарушает и уверяет, что бывшая невестка играет на публику.

В связи с тем, что малолетние сейчас возможно находятся у третьего лица, то есть не у одного из родителей, Рустаму Давлетбаеву может грозить не только административная, но и уголовная ответственность. В случае если кому-либо известно местонахождение детей, просьба обратиться в ближайшее отделение полиции, сургутское отделение судебных приставов или по телефону: 8- (3467)-35-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU