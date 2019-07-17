2019-07-17T15:40:37+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске снесли ещё один аварийный дом

Через три года власти полностью ликвидируют ветхие строения
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске снесли ещё один аварийный дом. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске снесли ещё один аварийный дом. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Старый одноэтажный деревянный дом по адресу переулок Южный 15, сегодня исчез с карты Ханты-Мансийска. В окружной столице продолжаются масштабные работы по ликвидации аварийного жилого фонда, признаны аварийными 78 домов, которые планируется снести в течение трех лет.

По информации городской администрации, в этом году в столице Югры уже расселили 14 домов, а к концу года жильцы ещё 16-ти переедут в новые квартиры. Уже третий год подряд город удерживает беспрецедентно высокие темпы сноса аварийного жилья за всю историю Ханты-Мансийска.

Напомним, только в прошлом году в окружной столице ликвидировали 32 дома общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, переселены 230 семей. Из них 201 семья переехала в новое жилье и 29 собственников пожелали получить денежное возмещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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