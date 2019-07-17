СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-17T14:55:33+03:00

В подъезде одного из домов Сургута обнаружили без сознания избитого мужчину Фото: Татьяна Коркина

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В дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от врачей клинической травматологической больницы о том, что к ним доставлен мужчина в бессознательном состоянии с телесными повреждениями, повлекшими за собой тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что мужчину нашли прохожие в подъезде одного из домов по улице Игоря Киртбая и вызвали медиков. Потерпевшим оказался 40-летний житель Сургутского района, который проходил реабилитацию в одном из благотворительных фондов помощи, людям, освободившимся из мест лишения свободы.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 35-летний сургутянин, который является сотрудником того самого фонда помощи. Кроме того, мужчина ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт по причине того, что пострадавший пришел нетрезвым. Сотрудник фонда нанес ему несколько ударов по голове, после чего в бессознательном состоянии вынес в подъезд.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU