2019-07-17T13:45:51+03:00
Общество

Горе-отец из Югры ради продажи автомобиля погасил долги по алиментам

Мужчина ранее не желал содержать дочь
Алена Кульмухаметова
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Горе-отец из Югры ради продажи автомобиля погасил долги по алиментамГоре-отец из Югры ради продажи автомобиля погасил долги по алиментамФото: Татьяна Коркина
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Нашёл больше 300 тысяч рублей всего за несколько дней житель Советского района Югры, после того, как понял, что продать авто он не сможет.

По информации от судебных приставов, на исполнении находилось исполнительное производство в отношении 43 - летнего советчанина о взыскании алиментов. Долгое время отцовские обязательства перед несовершеннолетней дочерью выполняла бабушка, а у мужчины накопился долг по алиментам в размере 322 тысяч рублей. Добровольно его оплачивать он не собирался.

Тогда пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем «Фиат» 2011 года выпуска, который принадлежал должнику. Но установить местонахождение автотранспорта тогда не удалось.

В скором времени должнику захотелось продать свой автомобиль, но не смог этого сделать из-за наложенного ограничения. Желание продать своего «железного коня» заставило должника вспомнить об обязанностях перед ребенком. Несколько дней ему понадобилось на то, чтобы полностью погасить долг в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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