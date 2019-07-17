2019-07-17T12:02:13+03:00
Общество

В Кондинском районе археологи обнаружили интересные артефакты

Они пополнят экспозицию Музея Урала
Алена Кульмухаметова
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В Кондинском районе археологи обнаружили интересные артефакты. Фото с сайта администрации города УрайВ Кондинском районе археологи обнаружили интересные артефакты. Фото с сайта администрации города Урай
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Два палаточных городка разбили рядом с вахтовым посёлком Убинка в Кондинском районе археологи. Именно там сейчас проходят раскопки.

По информации администрации города Урай, археологами были найдены интересные артефакты: каменные наконечники стрел, скребки для выделки шкур животных, точильные камни, осколки глиняных кувшинов. Накануне специалисты Культурно-исторического центра познакомились с результатами работы археологических экспедиций.

Полученная информация будет использована при создании новой постоянной экспозиции Музея Урая в Культурно-историческом центре, которая планируется к открытию осенью текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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