2019-07-17T08:50:45+03:00
Происшествия

Прокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из Сургута

Мужчина совершил две кражи
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из СургутаПрокуратура Казахстана выдала дачного вора коллегам из СургутаФото: Татьяна Коркина
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Пытался скрыться за рубежом, но не вышло у воришки из ХМАО. На днях его передадут полицейским из Сургута, а вскоре он будет передан под суд.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, генеральная прокуратура Республики Казахстан выдала гражданина Российской Федерации Мансурова для привлечения к уголовной ответственности.

В ведомстве сообщили, что Мансуров разыскивался для привлечения к уголовной ответственности за совершение двух краж личного имущества сургутян из помещений на дачных участках в Сургуте. Чтобы избежать ответственности, мужчина скрылся за границу. В марте 2019 года злоумышленник установлен в Мангистауской области Республики Казахстан.

По ходатайству прокуратуры автономного округа Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Республики Казахстан запрос о выдаче Мансурова, который в июне 2019 года удовлетворен.

В ближайшее время преступник будет передан в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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