Югорчанам советуют внимательно выбирать молочную продукцию

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-17T07:53:52+03:00

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В России с 1 июля вступили в силу изменения в Правилах продажи отдельных видов товаров, согласно которым они дополнились новым пунктом. Отныне в торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных,«Продукты без заменителя молочного жира».

Связано это с тем, что производители молочной продукции все чаще стали заменять животный жир более дешевым растительным, называя товар «продуктом». Внешне такие суррогаты очень похожи на традиционные виды товаров, но зато кардинально отличаются по составу и вкусовым качествам. Такая выгодная для производителей ситуация нередко вводила в заблуждение простых потребителей. По данным Роспотребнадзора, только с 2017 года количество продуктов с заменителем молочного жира на российских прилавках увеличилось на треть.

Новые требования призваны помочь покупателям в выборе соответствующих товаров: те виды молочной продукции, которые соответствуют определениям «молочный продукт», «молочный составной продукт» и «молокосодержащий продукт», будут сгруппированы таким образом, чтобы их локальное размещение исключало смешивание, прежде всего, с теми видами молочной продукции, которые относятся к «молокосодержащему продукту с заменителем молочного жира».

Информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира» должна обеспечивать правильный выбор товаров и доводиться в наглядной и доступной форме.

Сотрудники отдела по Ханты-Мансийску и району Управления Роспотребнадзора по Югре уже провели рабочую встречу с предпринимателями города, на которой подробно рассказали о новых правилах выкладки молочной продукции и ответственности за их неисполнение в виде привлечения к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU