2019-07-17T07:45:35+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут-Нижневартовск» при столкновении «Тойота» и «Митсубиси» пострадали пять человек

Виновник аварии не уступил дорогу
Алена Кульмухаметова
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На трассе «Сургут-Нижневартовск» при столкновении «Тойота» и «Митсубиси» пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассе «Сургут-Нижневартовск» при столкновении «Тойота» и «Митсубиси» пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось в Нижневартовском районе накануне утром. В нём пострадали пять человек.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 08:30 в Нижневартовском районе на 203 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» 39-летний водитель за рулём «Тойота COROLLA», начиная движение с правой обочины, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Митсубиси L200», под управлением 54-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира автомобиля «Митсубиси L200», мужчины 24, 27, 29 и 37 лет.

Добавим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек получили травмы. Задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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