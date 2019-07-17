СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-17T07:30:33+03:00

Житель Урая задержан за хранение наркотиков. Фото с сайта pixabay.com

Он купил запрещённое вещество через интернет

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В Югре продолжают мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотиков. Почти ежедневно полиция выявляет преступников.

Так, сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков и отдела уголовного розыска полиции Урая, в подъезде одного из домов микрорайона 2, задержан 35-летний местный житель, у которого при обыске обнаружен сверток, обмотанный в липкую ленту черного цвета. Внутри свертка находилось порошкообразное вещество белого цвета общей массой 1,754 грамма.

Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Выяснилось, что задержанный купил «синтетику» бесконтактным способом для личного потребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU