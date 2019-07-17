2019-07-17T07:10:17+03:00
Общество

Погода в Югре 17 июля: жара спадает и идут дожди

Ветер южных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 17 июля: жара спадает и идут дожди. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтактеПогода в Югре 17 июля: жара спадает и идут дожди. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтакте
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Среду 17 июля в Ханты-Мансийском автономном округе синоптик прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременные дожди с грозами, в северо-западных районах сильные дожди. Ветер южных направлений 5 - 10 метров в секунду, при грозе порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+29 градусов, в западных районах +18,+23 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24,+26 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дожди, возможна гроза. Ветер юго-восточный, восточный, южный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +27 градусов.

В Нижневартовске с утра переменная облачность, к обеду небо станет ясным, осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, южный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23, +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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