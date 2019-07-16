СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-16T16:01:41+03:00

В Екатеринбурге за кражу в студии маникюра в Сургуте задержан пенсионер. Фото с сайта pixabay.com

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Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали мужчину, находившегося в розыске за совершение кражи в Сургуте

По информации МВД на транспорте УрФО, 12 июля на станции «Екатеринбург-Пассажирский» поступила розыскная ориентировка на жителя Республики Татарстан, который совершил кражу в Сургуте.

Полицейские установили местонахождение похитителя: не подозревая о том, что его объявили в розыск, 60-летний житель города Азнакаево ехал в поезде. Как только состав прибыл на станцию Екатеринбург-Пассажирский, сотрудники линейного отдела задержали мужчину и доставили в транспортную полицию.

Проверка показала, что в Сургут мужчина ездил навестить друга, а заодно вылечить зубы. Пока ждал открытие стоматологического кабинета, похитил 9500 рублей из студии маникюра, которая находилась по соседству с дантистами. Кражу мужчина совершил, воспользовавшись тем, что сотрудница студии, выйдя из кабинета, не закрыла его на замок. С другом мужчина так и не встретился, а сразу после совершения кражи купил билет на поезд и уехал.

В настоящее время мужчина сознался в совершенном кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU