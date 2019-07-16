2019-07-16T15:51:43+03:00
Общество

Детская площадка по улице Югорская в Ханты-Мансийске будет готова в этом году

Все работы ведутся совместно с жителями домов в рамках «дорожной карты»
Алена Кульмухаметова
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Детская площадка по улице Югорская в Ханты-Мансийске будет готова в этом году. Фото с сайта правительства ЮгрыДетская площадка по улице Югорская в Ханты-Мансийске будет готова в этом году. Фото с сайта правительства Югры
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Встречу с жителями домов 9, 11, 13 по улице Югорская провела губернатор Югры Наталья Комарова в Ханты-Мансийске.

Поводом стало обращение, поступившее от горожан в Инстаграм-аккаунт главы региона. Оно касалось ненадлежащего состояния детской игровой площадки, расположенной во дворе домов. Это подтвердили и итоги проверок, проведенных региональной службой жилищного и строительного надзора.

Известно, что застройщик восстановил на площадке безопасное покрытие в соответствии с требованиями проектно-сметной документации. А до 23 августа объект будет оборудован водоотводом.

Все работы ведутся совместно с жителями домов в рамках «дорожной карты», и будут завершены уже к 1 ноября. Их перечень также согласован с горожанами. В планах жильцов – не только ремонт площадки, но и ее модернизация. Так, в частности, планируется увеличить количество малых архитектурных форм, перенести часть ограждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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