2019-07-16T15:37:04+03:00
Общество

Жителей Сургута стали чаще наказывать за шум

Дрифтеры и отдыхающие не дают спать по ночам
Алена Кульмухаметова
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Жителей Сургута стали чаще наказывать за шум. Фото с сайта pixabay.comЖителей Сургута стали чаще наказывать за шум. Фото с сайта pixabay.com
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Летняя жара и открытые окна стали поводом для бессонных ночей для жителей Сургута. Вернее даже не сами окна и высокий градус, а горожане, которые не желают мирно спать.

Всё чаще в соцсетях сургутяне жалуются на дрифтеров и шумные вечеринки с запуском фейерверков. За подобные «шалости» хулиганов могут наказать рублём.

В администрации города отметили, что сургутяне стали чаще шуметь. С января этого года было составлено 539 протоколов о нарушении тишины и покоя граждан. Такие данные приводит административная комиссия. На втором месте антирейтинга - нарушение в области содержания и уборки территорий. За полгода составлено 128 протоколов. На третьем - отправление естественных надобностей в неустановленных местах. За этим занятиям сургутян "ловили" 124 раза.

Всего же первое полугодие 2019 года административной комиссией города Сургута рассмотрено 995 протоколов об административных правонарушениях. Это на 384 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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