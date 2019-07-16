СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-16T15:01:48+03:00

Жительницу Югорска задержали по подозрению в грабеже и краже. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть полиции Югорска поступило сообщение о грабеже. С заявлением об открытом хищении 45 тысяч рублей обратился 64-летний житель Свердловской области.

Полицейским мужчина рассказал, что в начале июля он находился в своем гараже в Ивделе. К заявителю пришла его давняя знакомая и попросила сотовый телефон, чтобы позвонить, так как ее телефон разрядился. Для звонка девушка вышла из гаража, а вернувшись, пригласила мужчину к себе в гости, в Югорск.

У неё в гостях они распивали алкоголь в компании молодых людей. Через некоторое время знакомая предложила продолжить досуг в кафе, но мужчина отказался. После получения отказа, злоумышленница схватила принадлежащую потерпевшему барсетку и выбежала из квартиры и скрылась в неизвестном направлении.

Пенсионер из Ивдели обнаружил похитительницу в баре и попросил вернуть принадлежащее ему имущество. Барсетку потерпевшему вернули, но денег там уже не было. После чего обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась ранее не судимая, безработная 31-летняя жительница Югорска. Также установлено, что, кроме хищения наличных из барсетки, девушка путем он-лайн перевода с сотового телефона заявителя, который она просила для звонка в Ивделе, совершила кражу 8000 рублей с банковской карты.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждены два уголовных дела. Фигуранте избранная мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU