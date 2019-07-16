СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-16T14:47:43+03:00

Жители ХМАО могут наблюдать в эту ночь лунное затмение. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" в соцсети Вконтакте

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Романтики и любители фотографий луны этой ночью не смогут спать. С 16 на 17 июля ожидается лунное затмение, увидеть которое могут и жители Югры.

Мгла начнет покрывать Луну с левой стороны около 01:00 ночи по местному времени. Отмечается, что без специальных приспособлений оно будет плохо заметно, однако по мере приближения спутника к краю земной тени, потемнение станет более заметным. К 2:30 произойдет максимальное погружение спутника во мрак. Продолжительность затемнения составит всего три часа. Ожидается, что планета закроет Луну на 66%. Максимальная фаза лунного затмения наступит после полуночи. Тогда более половины диска Луны окажется в южной части земной тени.

Добавим, что в следующий раз подобное зрелище можно будет наблюдать только через год.

ИСТОЧНИК KP.RU