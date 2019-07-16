2019-07-16T14:39:00+03:00
Происшествия

В Югре полыхает 10 гектаров леса

Два пожара действуют в Самаровском и Сургутских лесничествах
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте объявлена пожароопасная ситуация 3 класса. Фото с сайта МЧС по ХМАО-ЮгреВ Сургуте объявлена пожароопасная ситуация 3 класса. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре
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Июльская жара, сильный ветер и грозы усугубили пожароопасную ситуацию в Ханты-Мансийском автономном округе.

В Сургуте введён третий класс пожарной опасности из пяти возможных. В Югре лес горит на площади 8,9 гектаров. Два пожара действуют в Самаровском и Сургутских лесничествах, находящихся на территории Ханты-Мансийскиого и Сургутского районов. Накануне ликвидирован пожар на площади 27 гектаров в Белоярском районе. Во всех районах округа объявлены первый - третий классы пожароопасности.

Всего в текущий пожароопасный сезон в округе зарегистрированы 83 лесных пожара на общей площади 1 тысяча 612,61 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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