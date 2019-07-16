В Сургуте начат масштабный ремонт улицы Геологическая

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-16T14:04:23+03:00

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На дорогах Сургута продолжается масштабная ремонтная кампания. В самом разгаре работы на улице Геологическая.

По информации пресс-службы администрации города, там установят ливневую канализацию, оборудуют безбарьерную среду для маломобильных групп населения, в перспективе заменят малые архитектурные формы. Кроме того, для снижения пробок на дороге увеличилось время работы светофора с оптимальной сменой фаз.

При этом на некоторых городских магистралях ремонт подходит к концу: закончены работы на улице Мелик-Карамова, близится к завершению ремонт дороги на проспектах Пролетарском и Мира, улицах Майской и Аэрофлотской. Всего за лето подрядчикам предстоит восстановить дорожное полотно на 21 объекте, заменить асфальтовое покрытие на площади более 300 тысяч квадратных метров.

Впервые Сургут принял участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря федеральной программе на улучшение дорожной инфраструктуры из бюджетов трёх уровней городу выделена рекордная сумма – более 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU