СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-16T13:53:49+03:00

В Югре у кемеровчан обнаружили полкило наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

В округ они прибыли для распространения наркотиков

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В Нижневартовском районе задержали с наркотиками и заключили под стражу двух жителей Кемеровской области. Им грозят длительные сроки лишения свободы и крупный штраф.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчины обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно – телекоммуникационных сетей.

Известно, что молодые люди, ради получения прибыли от незаконного сбыта наркотиков, бесконтактным способом, приобрели у неустановленного лица гашиш, который планировали расфасовать для последующей реализации и незаконного сбыта.

Однако их план нарушили сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъят 491 грамм наркотических средств.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU