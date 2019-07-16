2019-07-16T13:40:36+03:00
Общество

В Нижневартовске появятся цветущие изгороди

В городе продолжается озеленение
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске появятся цветущие изгороди. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске появятся цветущие изгороди. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Новым ландшафтным оформлением пространства Нижневартовска стали 25 живых изгородей. Они появились в любимых местах прогулок и отдыха горожан.

По словам куратора городского экологического блока Владимира Кайгородова, за весну и половину лета совместно с жителями, предприятиями, общественными организациями высажено примерно 6 тысяч растений. В планах до конца сезона – 9,5.

Всего состоялось 10 общегородских мероприятий. Совместными усилиями преобразились набережная, улица Маршала Жукова (450 саженцев рябины, черемухи, калины), Рябиновый бульвар и другие территории.

Так, на берегу Оби (район улицы Пикмана) нефтяники высадили 100 саженцев сирени, еще 50 деревьев высадили представители одной из политических партий города, участие в акциях по озеленению набережной приняли представители Прокуратуры РФ.

Напомним, что по инициативе руководителя муниципалитета Василия Тихонова подход к озеленению кардинально поменялся. Меньше так называемой рядовой высадки насаждений, больше – ландшафтных групп. В этом году появилось 25 таких. К примеру, живую изгородь высадили на улицах Маршала Жукова, 60 лет Октября. 160 саженцев украсили улицу Нововартовскую накануне.

Не менее масштабные планы у экологов на предстоящую осень. В городе пройдут акции по озеленению Рябинового бульвара, микрорайонов города, а также будет реализован проект «Семейное дерево». В прошлом году вартовчане проявили большой интерес к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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