Житель поселка Пионерский наоформлял кредитов на чужие паспорта на 3,5 миллиона рублей
Житель посёлка Пионерский обвиняется сразу по пяти статьям уголовного кодекса. Мужчина причинил материальный ущерб банкам на сумму более 3,5 миллиона рублей.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, он будет судим за мошенничество путем обмана, в покушении на мошенничество, в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и в подделке официального документа.
Согласно материалам дела, злоумышленник, находясь в преступном сговоре с работниками салонов сотовой связи, в период с ноября 2017 по ноябрь 2018 года заключал кредитные договоры на приобретение товарно-материальных ценностей.
Для оформления договоров мужчина использовал копии паспортов граждан, ранее обращавшихся в указанные салоны, либо паспорта местных жителей, злоупотребляющих спиртными напитками.
В результате преступных действий различным банкам причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн. рублей.
Также установлено, что для придания правомерного вида владения и пользования деньгами, ранее полученными преступным путем, мошенник расплатился ими по договору купли-продажи автомобиля, который умышленно не поставил на государственный регистрационный учет.
Материалы уголовного дела направлен в Югорский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU