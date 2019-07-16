СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-16T13:05:55+03:00

Житель поселка Пионерский наоформлял кредитов на чужие паспорта на 3,5 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Злоумышленник был в сговоре с сотрудниками салона сотовой связи

Изменить размер текста: A A

Житель посёлка Пионерский обвиняется сразу по пяти статьям уголовного кодекса. Мужчина причинил материальный ущерб банкам на сумму более 3,5 миллиона рублей.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, он будет судим за мошенничество путем обмана, в покушении на мошенничество, в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и в подделке официального документа.

Согласно материалам дела, злоумышленник, находясь в преступном сговоре с работниками салонов сотовой связи, в период с ноября 2017 по ноябрь 2018 года заключал кредитные договоры на приобретение товарно-материальных ценностей.

Для оформления договоров мужчина использовал копии паспортов граждан, ранее обращавшихся в указанные салоны, либо паспорта местных жителей, злоупотребляющих спиртными напитками.

В результате преступных действий различным банкам причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 млн. рублей.

Также установлено, что для придания правомерного вида владения и пользования деньгами, ранее полученными преступным путем, мошенник расплатился ими по договору купли-продажи автомобиля, который умышленно не поставил на государственный регистрационный учет.

Материалы уголовного дела направлен в Югорский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU