В Нижневартовске полностью перекроют улицу Жукова

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-16T12:35:26+03:00

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В Нижневартовске продолжается ремонт дорог и тепло и водомагистралей. Так, 17 июля с 8 до 20 часов будет выполнено полное перекрытие участка дороги по улице Маршала Жукова от улицы Северной до въезда на автозаправочную станцию «Лукойл».

Как сообщили в городской администрации, меры приняты в связи с проведением работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей.

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней равное дням с неблагоприятными погодными условиями.

Кроме того, из-за ремонтной кампании в Нижневартовской городской агломерации будут продолжены работы на участках: по улице Интернациональной (четная сторона) с 17 июля будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением работ по асфальтированию участка дороги в створе улиц Дзержинского – Чапаева; по улице Интернациональной (четная сторона) с 18 июля будет перекрыто движение на перекрестке улиц Интернациональная – Пермская.

В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней равное дням с неблагоприятными погодными условиями.

Жителям города рекомендуют заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU