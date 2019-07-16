СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-16T12:21:34+03:00

Полмиллиона рублей перевели мошенникам доверчивые югорчане всего за одни сутки. Фото с сайта pixabay.com

Преступники находили своих жертв на сайте бесплатных объявлений

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани и Нижневартовского района перевели мошенникам более 470 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений и в интернет-магазинах.

Так, 49-летний житель Нягани, желая приобрести легковой прицеп на сайте «заводславуч.рф», перевел мошенникам более 50 тысяч рублей.

Житель Сургута 1962 года рождения лишился около 100 тысяч рублей, приобретая автомобильные шины на сайте бесплатных объявлений.

Таким же образом неизвестные похитили более 5 тысяч рублей у жителя окружной столицы при покупке холодильника на сайте www.anfora.ru.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU