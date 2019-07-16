В трёх посёлках Советского района Югры прошёл «мусорный» марафон
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается борьба с несанкционированными свалками. Мусор вывозят тоннами.
Так, по инициативе Советского отдела Природнадзора Югры на территории городских посёлков Пионерский, Малиновский и сельского поселения Алябьевский, а также на территории леса Советского района проведён двухдневный экологический марафон по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.
Совместными силами местных властей, Авиалесоохраны, техники АО «Северавтодор» и инспекторов Советского отдела Природнадзора Югры было ликвидировано пять несанкционированных свалок, собрано и вывезено на полигон ТКО семь грузовых автомобилей, наполненных хламов. Работа по этому направлению будет продолжена.
ИСТОЧНИК KP.RU