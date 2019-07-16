В трёх посёлках Советского района Югры прошёл «мусорный» марафон

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-16T10:58:01+03:00

Всего за пару дней было вывезено семь грузовиков хлама

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжается борьба с несанкционированными свалками. Мусор вывозят тоннами.

Так, по инициативе Советского отдела Природнадзора Югры на территории городских посёлков Пионерский, Малиновский и сельского поселения Алябьевский, а также на территории леса Советского района проведён двухдневный экологический марафон по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов.

Совместными силами местных властей, Авиалесоохраны, техники АО «Северавтодор» и инспекторов Советского отдела Природнадзора Югры было ликвидировано пять несанкционированных свалок, собрано и вывезено на полигон ТКО семь грузовых автомобилей, наполненных хламов. Работа по этому направлению будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU