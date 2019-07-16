Таксист из Когалыма обокрал земляка по пути в аэропорт Сургута

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-16T10:48:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель ХМАО прилетел в Симферополь и обнаружил, что по пути у него пропали деньги и золотая цепочка в аэропорту. Мужчина обратился в полицию.

Как сообщили в МВД на транспорте УрФО, злоумышленника нашли и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что кражу 178 тысяч рублей и золотой цепочки совершил 28-летний житель Когалыма, работающий таксистом. Он подвозил обворованного им когалымчанина в аэропорт Сургута. Воспользовавшись тем, что пассажир был сильно пьян, водитель похитил наличные из кошелька и снял с шеи золотую цепочку. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

В настоящее время цепочка и часть похищенных денег изъяты. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU