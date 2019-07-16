В Ханты-Мансийске каждое воскресенье проходят бесплатные «Часы здоровья»
Каждое воскресенье в парке имени Бориса Лосева жителей и гостей Ханты-Мансийска ждут увлекательные оздоровительные тренировки.
По информации организаторов, в 11:00 утра там начинается «Час здоровья». В минувший выходной мероприятие для всей семьи было организовано в стиле Zumba. В программе приняли участие лицензированные инструкторы международной сети Zumba Fitness, а также лицензированные инструкторы программы Strong By Zumba.
После зажигательной разминки в полдень стартовала игровая программа для детей «Сказочный денек», где Пончик и Егорка встретились с юными жителями югорской столицы. Ребята разгадывали сложные загадки, танцевали и играли в увлекательнейшие игры.
Стоит отметить, что гости из сказок будут ждать ребят каждое воскресенье ровно полдень в парке имени Бориса Лосева у главного фонтана.
ИСТОЧНИК KP.RU