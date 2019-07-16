2019-07-16T10:01:37+03:00
Происшествия

Житель Покачей чуть не стал обладателем алюминиевой лестницы

За «удачу» мужчине грозит срок
Алена Кульмухаметова
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Житель Покачей чуть не стал обладателем алюминиевой лестницы. Фото с сайта pixabay.comЖитель Покачей чуть не стал обладателем алюминиевой лестницы. Фото с сайта pixabay.com
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Зачем житель Покачей украл алюминиевую лестницу, выясняют полицейские. Похищенное возвращено владельцу.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Покачах сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже трёхъярусной алюминиевой лестницы. Общая сумма ущерба составила17 тысяч рублей. Кражу похититель совершил находясь у дома по улице Пионерной. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированных преступления: две кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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