СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-16T10:01:37+03:00

Житель Покачей чуть не стал обладателем алюминиевой лестницы. Фото с сайта pixabay.com

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Зачем житель Покачей украл алюминиевую лестницу, выясняют полицейские. Похищенное возвращено владельцу.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Покачах сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже трёхъярусной алюминиевой лестницы. Общая сумма ущерба составила17 тысяч рублей. Кражу похититель совершил находясь у дома по улице Пионерной. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты три ранее зарегистрированных преступления: две кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU