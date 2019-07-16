СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-16T09:33:09+03:00

В Нижневартовске 15 детей-сирот получили ключи от квартир в новом доме. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Порог одной из них переступил котёнок

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В Нижневартовске в старой части города (16-П микрорайон) состоялось новоселье. Квартиры в домах по улице Заводской и Льва Толстого получили дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.

По словам начальника отдела по работе с муниципальным жилищным фондом управления по жилищной политике администрации города Татьяны Банченко, администрация города предоставляет 15 квартир в домах-новостройках. Жилье выдается по федеральной программе. Квартиры с чистовой отделкой, с сантехникой.

Сирота Алёна Петренко первым переступить порог своего жилища пустила котёнка. Девушка окончила школу, недавно получила права. Подала документы в несколько вузов. Теперь в собственном жилье начинается новая взрослая жизнь.

Как добавили в управлении по жилищной политике, следующее новоселье состоится в конце июля – начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU