В частном секторе Сургута устанавливают новые контейнеры для сбора мусора

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-16T08:43:30+03:00

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В Сургуте изменился механизм вывоза мусора из частного сектора. Теперь отходы будут собирать в специальные контейнеры и вывозить централизованно.

По информации пресс-службы городской администрации, оборудование уже установлено на улицах Затонской, Щепеткина, Школьной, Сургутской, Декабристов, Зеленой, Нагорной и других.

Начата работа по переоборудованию еще 90 городских контейнерных площадок. Сейчас идет их расчистка и подготовка к заливке бетонных оснований. На приведение площадок к единому виду Сургуту из окружного бюджета выделено более 18 миллионов рублей, дополнительно семь миллионов пойдут на приобретение мусорных контейнеров.

Появилась новая спецтехника для вывоза мусора. Фото с сайта администрации города Сургут

Закуплена и специальная техника. Подрядная организация, обслуживающая частный сектор, приобрела современный высокоэффективный мусоровоз с объёмом кузова 19 кубических метров и грузоподьемностью до 29 тонн для сбора и транспортировки ТБО в условиях плотной городской застройки.

В ближайшее время собственникам жилья необходимо заключить договоры на обслуживание с единым региональным оператором АО «Югра-Экология». Перечень необходимых документов размещен на официальном сайте в разделе «Потребителям».

Добавим, что с 1 июля по требованию федерального законодательства Сургут перешел на новую систему обращения с ТКО. Теперь вывозом и утилизацией отходов занимается единый региональный оператор АО «Югра-Экология». Новая услуга будет указана в квитанциях отдельной строкой. Тариф составляет 110 рублей 44 копейки с каждого проживающего в квартире человека. Ранее оплату за сбор и вывоз мусора начисляли исходя из общей площади жилого помещения. После перевода услуги в коммунальную более 30 тысяч сургутян получат льготы от 50% до 100%. Начислять их будут автоматически вместе с остальными платежами.

ИСТОЧНИК KP.RU