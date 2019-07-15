Проект «Золотые имена многонациональной Югры» выявит выдающихся жителей округа

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-15T15:46:49+03:00

Первый этап конкурса продлится в муниципалитетах до 20 сентября

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Югорчан приглашают стать участниками проекта «Золотые имена многонациональной Югры». Он направлен на выявление и поддержку выдающихся югорчан, представляющих разные профессии и национальности и внесших значительный вклад в развитие Югры.

Проект проводится в два этапа в рамках подготовки и проведения всероссийского форума национального единства. Первый этап, отборочный, уже начался и продлится до 20 сентября. В его рамках в муниципалитетах будут определены кандидатуры на участие в следующем этапе.

Второй этап пройдет в столице Югры, где победители из муниципальных образований станут участниками и героями праздничного вечера-чествования на всероссийском форуме национального единства, который пройдет с 8 по 10 октября в Ханты-Мансийске.

Более подробную информацию о проекте «Золотые имена многонациональной Югры» можно получить по телефонам: 8 (3467) 33-53-94, 33-53-95, а также на странице Ассамблеи народов России в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU