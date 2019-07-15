2019-07-15T13:52:00+03:00
Общество

В Югре для сбора мусора установлено 158 контейнерных площадок и куплено 409 современных евроконтейнеров

Контроль за обустройством и надлежащим содержанием площадок возложен на органы местного самоуправления
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре для сбора мусора установлено 158 контейнерных площадок и куплено 409 современных евроконтейнеров. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Югре для сбора мусора установлено 158 контейнерных площадок и куплено 409 современных евроконтейнеров. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов в муниципалитетах одобрили члены окружного правительства.

По информации департамента общественных и внешних связей Югры, документом утверждены правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов и модельный порядок накопления твердых коммунальных отходов.

Объем контейнеров и их количество будут определять органы местного самоуправления с учетом численности жителей муниципалитета, нормативов накопления отходов.

На территории труднодоступных и отдаленных местностей накопление ТКО будет осуществляться на площадках временного накопления. Вывозиться на полигоны отходы будут не реже 1 раза в 11 месяцев.

Контроль за обустройством и надлежащим содержанием площадок возложен на органы местного самоуправления.

Эти решения позволят муниципалитетам уже в текущем году закупить около шести тысяч контейнеров, организовать более одной тысячи контейнерных площадок и построить около 14 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в труднодоступных населенных пунктах.

В рамках доведенных бюджетных ассигнований в Ханты-Мансийске осуществляются мероприятия по обустройству 158 контейнерных площадок и приобретению 409 современных евроконтейнеров.

Добавим, что в Югре для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО до конца 2022 года запланировано создание комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов в Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Сургуте. Здесь установят мусоросортировочные комплексы для разделения мусора по видам, фракциям и составу для дальнейшей переработки. В настоящее время мусоросортировочные линии уже запущены частными инвесторами в Нижневартовске и Югорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске перегруженность самаровской развязки решат до сентября
В Нижневартовске возобновился маршрут «Авторынок – хоккейный корт»
В Сургуте судят сотрудников Росреестра за взятки в 2,5 миллиона рублей
В Ханты-Мансийске водителя лишили прав за пристрастие к наркотикам
За выходные югорчане перевели мошенникам 800 тысяч рублей
«Тётя Света, просыпайтесь!»: в Югре 15-летний подросток спас на пожаре четыре человека
Гей-парада не будет: власти Югры отказывают в проведении акции в защиту ЛГБТ-сообществ
В жутком ДТП в Сургуте по вине пьяного водителя насмерть разбились три человека
Год условно получил инженер из управляющей компании Сургута за перелом руки у девочки
За минувшие выходные в Югре в ДТП погибли 5 человек
В Нягани раскрыта кража мобильника
Следователи Югры ищут убийцу по странному рисунку
В Нижневартовске из-за ремонта улицы Ленина автобусы меняют маршрут следования
Две квартирные кражи раскрыли в минувшие сутки югорские полицейские
В Ханты-Мансийске появится сад с общественным огородом
На набережной в Ханты-Мансийске «ПикникХМ» собрал небывалое количество горожан
Погода в Югре 15 июля: жара и сильный ветер
Стало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт
В Нижневартовске из-за ремонта перекроют один участок дороги
В Сургутском районе мужчина стащил у пенсионера аккумуляторные батареи
Три человека погибли в Сургуте в результате ДТП на Энергетиков
Погода в Югре 14 июля: лето продолжается!
В Нижневартовском районе сгорела чья-то дача
В Сургуте высадят более 282 тысячи цветов
В Сургуте пройдут восемь бесплатных концертов под открытым небом
В Нефтеюганске злоумышленники облапошили мужчину, рассказав ему про виртуальные бонусы
Погода в Югре 13 июля: пришла жарища!