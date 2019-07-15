СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-15T13:52:00+03:00

В Югре для сбора мусора установлено 158 контейнерных площадок и куплено 409 современных евроконтейнеров. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Контроль за обустройством и надлежащим содержанием площадок возложен на органы местного самоуправления

Изменить размер текста: A A

Правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов в муниципалитетах одобрили члены окружного правительства.

По информации департамента общественных и внешних связей Югры, документом утверждены правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов и модельный порядок накопления твердых коммунальных отходов.

Объем контейнеров и их количество будут определять органы местного самоуправления с учетом численности жителей муниципалитета, нормативов накопления отходов.

На территории труднодоступных и отдаленных местностей накопление ТКО будет осуществляться на площадках временного накопления. Вывозиться на полигоны отходы будут не реже 1 раза в 11 месяцев.

Контроль за обустройством и надлежащим содержанием площадок возложен на органы местного самоуправления.

Эти решения позволят муниципалитетам уже в текущем году закупить около шести тысяч контейнеров, организовать более одной тысячи контейнерных площадок и построить около 14 площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в труднодоступных населенных пунктах.

В рамках доведенных бюджетных ассигнований в Ханты-Мансийске осуществляются мероприятия по обустройству 158 контейнерных площадок и приобретению 409 современных евроконтейнеров.

Добавим, что в Югре для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО до конца 2022 года запланировано создание комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов в Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Сургуте. Здесь установят мусоросортировочные комплексы для разделения мусора по видам, фракциям и составу для дальнейшей переработки. В настоящее время мусоросортировочные линии уже запущены частными инвесторами в Нижневартовске и Югорске.

ИСТОЧНИК KP.RU