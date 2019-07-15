2019-07-15T13:34:00+03:00
Происшествия

В Сургуте судят сотрудников Росреестра за взятки в 2,5 миллиона рублей

Материалы уголовных дел составили свыше 60 томов
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте судят сотрудников Росреестра за взятки в 2,5 миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте судят сотрудников Росреестра за взятки в 2,5 миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В Югре завершено расследование уголовных дел в отношении семи человек, в числе которых бывшие сотрудники Сургутского отдела Росреестра, предприниматели и риелторы.

По информации следственного комитета Югры, они обвиняются в получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Согласно материалам дела, в разные периоды 2016-2018 г.г. двое сотрудников Сургутского отдела Росреестра систематически получали взятки за сокращение сроков принятия документов, сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. Сумма полученных в качестве взяток от индивидуальных предпринимателей и риелторов, по данным следствия, составила более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

По уголовным делам собраны достаточные доказательства, материалы уголовных дел составили свыше 60 томов.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении основного фигуранта - бывшего сотрудника Росреестра, уже утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой инкриминируется 24 эпизода противоправной деятельности.

Уголовные дела в отношении остальных фигурантов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего фигуранты так же предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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