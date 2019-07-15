2019-07-15T06:52:31+03:00
Общество

Погода в Югре 15 июля: жара и сильный ветер

Местами по округу ожидается сильный ветер
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 15 июля: жара и сильный ветерПогода в Югре 15 июля: жара и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 15 июля по прогнозам синоптиков в Березовском, Белоярском, Советском, Октябрьском районах и городах Югорск и Нягань шквалистое усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

В первый рабочий день недели в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. По западным районам местами небольшой, по крайнему западу умеренный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, местами шквалистое усиление 18-23 метров в секунду. Температура +29,+34 градусов, в западных и крайних восточных районах +22,+27 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +30,+32 градусов.

В Сургуте ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24, +30 градусов.

В Нижневартовске солнечная и без осадков погода. Ветер южный, восточный 1-5 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24, +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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