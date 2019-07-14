Стало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт
Спойлер: ничего страшного
Стало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт. Фото: https://vk.com/surgutairport
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Сургутский аэропорт сегодня временно был оцеплён из-за подозрительной сумки, найденной рядом со зданием аэровокзала. Как сообщает портал «СИА-Пресс» со ссылкой на пользователей социальных сетей, силовики временно ограничили въезд на территорию стоянки, чтобы проверить, есть ли в бесхозной сумке взрывчатые вещества.
Кинологи с собаками не выявили в сумке ничего опасного, после чего доступ в здание восстановили. В ней нашли вещи и документов одного из пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU