2019-07-14T16:38:31+03:00
Происшествия

Стало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт

Спойлер: ничего страшного
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт. Фото: https://vk.com/surgutairportСтало известно, что находилось в бесхозной сумке, из-за которой оцепили сургутский аэропорт. Фото: https://vk.com/surgutairport
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Сургутский аэропорт сегодня временно был оцеплён из-за подозрительной сумки, найденной рядом со зданием аэровокзала. Как сообщает портал «СИА-Пресс» со ссылкой на пользователей социальных сетей, силовики временно ограничили въезд на территорию стоянки, чтобы проверить, есть ли в бесхозной сумке взрывчатые вещества.

Кинологи с собаками не выявили в сумке ничего опасного, после чего доступ в здание восстановили. В ней нашли вещи и документов одного из пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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