СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-12T15:25:46+03:00

Вартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Житель Нижневартовска признан виновным в даче заведомо ложных показаний. Мужчине назначено наказание в виде штрафа.

По информации следственного комитета Югры, в 2018 году в Нижневартовском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя Нижневартовска в незаконном лишении человека свободы и вождении автомобилем состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Допрошенный в суде свидетель - родственник подсудимого, дал в суде заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Однако вину родственника удалось доказать и он был осужден. Теперь обвинительный приговор состоялся и в отношении его свидетеля, давшего в суде ложные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU