Вартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника
Житель Нижневартовска признан виновным в даче заведомо ложных показаний. Мужчине назначено наказание в виде штрафа.
По информации следственного комитета Югры, в 2018 году в Нижневартовском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя Нижневартовска в незаконном лишении человека свободы и вождении автомобилем состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Допрошенный в суде свидетель - родственник подсудимого, дал в суде заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Однако вину родственника удалось доказать и он был осужден. Теперь обвинительный приговор состоялся и в отношении его свидетеля, давшего в суде ложные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU