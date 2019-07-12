2019-07-12T15:25:46+03:00
Происшествия

Вартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника

Мужчина заплатит штраф за заведомо ложные показания
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВартовчанина осудили за попытку спасти от тюрьмы родственника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Житель Нижневартовска признан виновным в даче заведомо ложных показаний. Мужчине назначено наказание в виде штрафа.

По информации следственного комитета Югры, в 2018 году в Нижневартовском городском суде рассматривалось уголовное дело по обвинению жителя Нижневартовска в незаконном лишении человека свободы и вождении автомобилем состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Допрошенный в суде свидетель - родственник подсудимого, дал в суде заведомо ложные показания в пользу подсудимого. Однако вину родственника удалось доказать и он был осужден. Теперь обвинительный приговор состоялся и в отношении его свидетеля, давшего в суде ложные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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