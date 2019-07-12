2019-07-12T13:35:05+03:00
Общество

В Нижневартовске тренировки под открытым небом посетили четыре тысячи горожан

Спортивные мероприятия продолжаются
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске тренировки под открытым небом посетили четыре тысячи горожан. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске тренировки под открытым небом посетили четыре тысячи горожан. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Почти четыре тысячи вартовчан приняли участие в тренировках, которые прошли в июне на открытых спортивных площадках и придомовых территориях в городе Нижневартовск. Занятия на свежем воздухе набирают популярность.

Как рассказали в городском управлении по физической культуре и спорту администрации, в первый месяц лета для гостей и жителей города состоялось 133 мероприятия: 78 тренировок – в микрорайонах, 55 – на открытых площадках.

С июня, по четвергам в 13 часов и по воскресеньям в 14 часов, всех желающих будут ждать на площадке у ФСК «Юбилейный». Еще одно новшество – открытые тренировки «Gold». Это специально разработанные занятия для людей старшего поколения. Место проведения – территория Комсомольского озера. Тренировки намечены на каждый понедельник, начало в 11 часов.

Очередные тренировки запланированы на 15 июля на Комсомольском озере и на территории многофункциональной площадки.

Традиционно на открытых площадках города опытные инструкторы ведущих фитнес-центров, общественных организаций и спортивных клубов проводят большое количество бесплатных занятий по йоге, зумбе, фитнесу, кроссфиту и не только.

15 июля вартовчан с 19 часов ждут на территории Комсомольского озера. Здесь пройдет открытая тренировка «Тай чи». 17 июля возле СОК «Олимпия» состоится фитнес-тренировка по зумбе.

Напомним, что быть в курсе всех спортивных и культурных мероприятий поможет интерактивная афиша. Она размещена на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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