СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-12T08:54:06+03:00

Два года тюрьмы грозит сургутянину за успешную рыбалку на стерлядь. Фото с сайта pixabay.com

Он поймал рыбу на 150 тысяч рублей

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Вышел на моторной лодке на реку, удобно расположился и наловил 18 рыб из породы стерлядь и плотва житель Сургута. Как оказалось, рыбалка была незаконной и во время нереста, и нарушителю грозит срок.

Накануне, прокуратура Сургутского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста.

По данным ведомства, житель Сургута в мае 2019 года осуществил незаконный вылов 18 особей стерляди и плотвы. В результате незаконных действий злоумышленника природным ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 155 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU