Два года тюрьмы грозит сургутянину за успешную рыбалку на стерлядь
Вышел на моторной лодке на реку, удобно расположился и наловил 18 рыб из породы стерлядь и плотва житель Сургута. Как оказалось, рыбалка была незаконной и во время нереста, и нарушителю грозит срок.
Накануне, прокуратура Сургутского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста.
По данным ведомства, житель Сургута в мае 2019 года осуществил незаконный вылов 18 особей стерляди и плотвы. В результате незаконных действий злоумышленника природным ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 155 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU