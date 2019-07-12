СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-12T08:29:40+03:00

В Нижневартовске байкер и девушка разбились на мотоцикле «Хонда». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Поздним вечером в Нижневартовске произошло жёсткое ДТП с участием мотоцикла и грузовика. Пострадали два человека.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 21 час 40 минут в городе Нижневартовск 59-летний водитель за рулём «КАМАЗа» на регулируемом перекрестке улиц Чапаева и Спортивная при повороте налево не убедился в безопасности и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда СВ1300» под управлением 43-летнего водителя, который двигался со встречного направления. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла «Хонда» получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.

Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU