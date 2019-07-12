В Югре утвердили правила накопления ТКО

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-12T07:59:51+03:00

Объем контейнеров и их количество будут определять органы местного самоуправления

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Правила организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов в муниципалитетах одобрили члены окружного правительства.

Объем контейнеров и их количество будут определять органы местного самоуправления с учетом численности жителей муниципалитета, нормативов накопления отходов.

Как отметили в правительстве Югры, на территории труднодоступных и отдаленных местностей накопление ТКО будет осуществляться на площадках временного накопления. Вывозиться на полигоны отходы будут не реже 1 раза в 11 месяцев.

Контроль за обустройством и надлежащим содержанием площадок возложен на органы местного самоуправления.

Добавим, что в Югре для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО до конца 2022 года запланировано создание комплексных межмуниципальных полигонов для размещения, сортировки и переработки твердых коммунальных отходов в Нижневартовске, Нягани, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске и Сургуте. Здесь установят мусоросортировочные комплексы для разделения мусора по видам, фракциям и составу для дальнейшей переработки.

В настоящее время мусоросортировочные линии уже запущены частными инвесторами в Нижневартовске и Югорске.

ИСТОЧНИК KP.RU