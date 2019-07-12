В Пыть-Яхе раскрыта кража дорогого золотого кольца
Мужчина уже был ранее судим
В Пыть-Яхе раскрыта кража дорогого золотого кольца. Фото с сайта pixabay.com
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В Пыть-Яхе полицейские задержали подозреваемого в краже. Известно, что 22-летний мужчина, находясь в квартире потерпевшей, похитил золотое кольцо стоимостью 30 тысяч рублей.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты пять ранее зарегистрированных преступлений: две кражи, один факт мошенничества, сбыт наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU