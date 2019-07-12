СЕГОДНЯ 06:53 2019-07-12T06:54:15+03:00

Лучшая бегунья Югры выступит на Первенстве Европы по легкой атлетике Фото: Татьяна Коркина

Она выйдет на дорожку под нейтральным флагом

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Первенство Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет пройдёт с 18 по 21 июля в шведском городе Бурос. В турнире примут участие 26 российских легкоатлетов, которые выступят в Швеции в нейтральном статусе.

По информации пресс-службы «ЮграМегаСпорт», в число российских спортсменов вошла Мендаева Лилия из Нижневартовска.

Лилия Мендаева на трнировке. Фото "ЮграМегаСпорт"

Девушке предстоит выступить в беге на 1 500 метров и 3000 метров.

Добавим, что югорчане желают победы землячке и горячо за нее болеют. Об этом они пишут в соцсетях под постом о спортсменке.

«Победы! Наши всегда лучшие, даже под нейтральным флагом!», «Желаем только побед!» - пишут слова поддержки жители Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU