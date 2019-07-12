Лучшая бегунья Югры выступит на Первенстве Европы по легкой атлетике
Первенство Европы по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет пройдёт с 18 по 21 июля в шведском городе Бурос. В турнире примут участие 26 российских легкоатлетов, которые выступят в Швеции в нейтральном статусе.
По информации пресс-службы «ЮграМегаСпорт», в число российских спортсменов вошла Мендаева Лилия из Нижневартовска.
Лилия Мендаева на трнировке. Фото "ЮграМегаСпорт"
Девушке предстоит выступить в беге на 1 500 метров и 3000 метров.
Добавим, что югорчане желают победы землячке и горячо за нее болеют. Об этом они пишут в соцсетях под постом о спортсменке.
«Победы! Наши всегда лучшие, даже под нейтральным флагом!», «Желаем только побед!» - пишут слова поддержки жители Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU