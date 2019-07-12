СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-12T06:44:08+03:00

Погода в Югре 12 июля: летняя жара и грозы Фото: Татьяна Коркина

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В пятницу 12 июля в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в центральных районах умеренный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +25,+30 градусов, на северо-западе +16,+21 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +25,+27 градусов.

В Сургуте с утра солнечная погода, затем небо затянет облаками, пройдут дожди. Ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, южный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22, +26 градусов.

В Нижневартовске преимущественно облачная погода, возможна сухая гроза. Ветер южный, юго-западный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составила +21, +26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU