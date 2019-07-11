В Ханты-Мансийске состоится благотворительный турнир

СЕГОДНЯ 15:35 2019-07-11T15:35:22+03:00

Лига дворового футбола Ханты-Мансийска была создана в августе 2018 года

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Благотворительный турнир по дворовому футболу «Надежда моя» состоится в Ханты-Мансийске 14 июля. Состязания пройдут сразу на трех площадках города.

Как рассказали организаторы, в турнире сразятся 11 команд: представители национальных диаспор города, коллективы предприятий и просто друзья-соседи . - Наше соревнование можно назвать уникальным сразу по нескольким причинам. Во-первых, турнир – удачный пример взаимодействия сразу трех общественных некоммерческих организаций, во-вторых, впервые в истории города параллельно мы задействуем несколько футбольных локаций, - отметил исполнительный директор Лиги дворового футбола Ханты-Мансийска Александр Пархоменко. Победитель получит Кубок Надежды, а также призы и подарки от партнеров.

Все собранные средства с оргвзносов организаторы решили передать детско-юношескому восстановительному центру «Надежда моя», Организация проводит интенсивные курсы реабилитации с лучшими логопедами, дефектологами, нейропсихологами и инструкторами лечебной физкультуры. В центре можно пройти курс БАК, акватерапии, получить консультации невролога и офтальмолога.

Напомним, Лига дворового футбола Ханты-Мансийска была создана в августе 2018 года инициативной группой жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU