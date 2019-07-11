2019-07-11T15:15:58+03:00
Общество

Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам в минувшие сутки

Деньги переводились дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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Полмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам в минувшие суткиПолмиллиона рублей перевели югорчане мошенникам в минувшие суткиФото: Татьяна Коркина
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Полиция Югры вновь подвела печальную статистику минувших суток. Сразу 13 югорчан поверили телефонном и интернет-мошенникам, пополнив их счета на 418 тысяч рублей.

Потерпевшими стали жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Советского района, Ханты-Мансийска, Когалыма, Радужного.

Так, 22-летний житель города Когалым, в надежде приобрести автомобиль на интернет-сайте «Drom.ru», перевел мошенникам в качестве задатка 64 тысячи рублей.

В Нягани 32-летней женщине с аккаунта знакомой в социальной сети «ВКонтакте» поступило сообщение с просьбой занять денег. Заявительница, не удостоверившись в реальности просьбы, перевела злоумышленникам восемь тысяч рублей.

Еще одна югорчанка из Радужного поверила мошеннику, который под предлогом оформления микрозайма похитил у заявительницы 35 тысяч рублей.

Все так же жители округа верят, что им звонят сотрудники банков и передают данные своих карт, с которых аферисты списывают накопления. За текущие сутки по данной схеме похитили порядка 286 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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