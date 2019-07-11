СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-11T14:48:54+03:00

В Лянторе за кражу золотого браслета в больнице задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.com

Он успел отнести его в ломбард

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Золотой браслет стоимостью 30 тысяч рублей беспечно оставленный на время процедуры в больнице приглянулся злоумышленнику. Вернуть похищенное уже не удастся.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 55-летней жительницы Лянтора о краже женского золотого браслета стоимостью 30 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 52-летний мужчина, который пояснил, что, находясь в больнице в кабинете физиотерапии, увидел как женщина, заходя на процедуру, сняла и оставила браслет. Проверив, что никто его не видит, подозреваемый похитил украшение и сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU