2019-07-11T14:48:54+03:00
Происшествия

В Лянторе за кражу золотого браслета в больнице задержан мужчина

Он успел отнести его в ломбард
Алена Кульмухаметова
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В Лянторе за кражу золотого браслета в больнице задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.comВ Лянторе за кражу золотого браслета в больнице задержан мужчина. Фото с сайта pixabay.com
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Золотой браслет стоимостью 30 тысяч рублей беспечно оставленный на время процедуры в больнице приглянулся злоумышленнику. Вернуть похищенное уже не удастся.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 55-летней жительницы Лянтора о краже женского золотого браслета стоимостью 30 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 52-летний мужчина, который пояснил, что, находясь в больнице в кабинете физиотерапии, увидел как женщина, заходя на процедуру, сняла и оставила браслет. Проверив, что никто его не видит, подозреваемый похитил украшение и сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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