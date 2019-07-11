В Лянторе за кражу золотого браслета в больнице задержан мужчина
Золотой браслет стоимостью 30 тысяч рублей беспечно оставленный на время процедуры в больнице приглянулся злоумышленнику. Вернуть похищенное уже не удастся.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 55-летней жительницы Лянтора о краже женского золотого браслета стоимостью 30 тысяч рублей.
Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 52-летний мужчина, который пояснил, что, находясь в больнице в кабинете физиотерапии, увидел как женщина, заходя на процедуру, сняла и оставила браслет. Проверив, что никто его не видит, подозреваемый похитил украшение и сдал в ломбард. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU