В Сургуте на переселение из аварийного жилья выделен миллиард рублей
В Сургуте более 600 семей переселят в этом году из ветхого и аварийного жилья. Всего в Сургуте осталось 262 дома, подлежащих сносу.
По сообщению городской администрации, с начала года новоселье отпраздновала уже 151 семья. На улучшение жилищных условий сургутян из окружного и городского бюджетов выделено более миллиарда рублей. - Реализация программ по переселению находится на личном контроле губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Сургута Вадима Шувалова. В апреле утвержден реестр ветхих и аварийных домов. В документе значится более 80 объектов. Всего в Сургуте осталось 262 дома, подлежащих сносу, — рассказала начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья Елена Абросимова.
16 июля в администрации Сургута на улицу Гагарина, 11, состоится встреча с жителями, проживающими в аварийном и ветхом жилье. Начало в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU