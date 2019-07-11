2019-07-11T13:59:26+03:00
Общество

В Сургуте на переселение из аварийного жилья выделен миллиард рублей

Переселенцев приглашают на встречу с властями
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте на переселение из аварийного жилья выделили миллиард рублей. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте на переселение из аварийного жилья выделили миллиард рублей. Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте более 600 семей переселят в этом году из ветхого и аварийного жилья. Всего в Сургуте осталось 262 дома, подлежащих сносу.

По сообщению городской администрации, с начала года новоселье отпраздновала уже 151 семья. На улучшение жилищных условий сургутян из окружного и городского бюджетов выделено более миллиарда рублей. - Реализация программ по переселению находится на личном контроле губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Сургута Вадима Шувалова. В апреле утвержден реестр ветхих и аварийных домов. В документе значится более 80 объектов. Всего в Сургуте осталось 262 дома, подлежащих сносу, — рассказала начальник отдела организации управления и ликвидации ветхого жилья Елена Абросимова.

16 июля в администрации Сургута на улицу Гагарина, 11, состоится встреча с жителями, проживающими в аварийном и ветхом жилье. Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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