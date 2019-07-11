2019-07-11T13:29:14+03:00
Общество

В Урае в выходные перекроют дороги

Горожанами придётся планировать свой маршрут
Алена Кульмухаметова
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В Урае в выходные перекроют дороги. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае в выходные перекроют дороги. Фото с сайта администрации города УрайФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе полным ходом продолжается строительство и ремонт дорог, а также обновление дорожной разметки. В этой связи югорчанам приходится терпеть временные неудобства.

Так, по информации администрации города Урай, 13 и 14 июля, в зависимости от погодных условий, будет ограничено движение транспорта по улице Шевченко в связи с нанесением разметки и установкой дорожных знаков

С 15 июля по улице Шевченко будет введен режим одностороннего движения. Движение автомобилей будет осуществляться по направлению от улицы Космонавтов к улице Нефтяников

Госавтоинспекция призывает водителей автотранспортных средств быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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