В Урае в выходные перекроют дороги
В Ханты-Мансийском автономном округе полным ходом продолжается строительство и ремонт дорог, а также обновление дорожной разметки. В этой связи югорчанам приходится терпеть временные неудобства.
Так, по информации администрации города Урай, 13 и 14 июля, в зависимости от погодных условий, будет ограничено движение транспорта по улице Шевченко в связи с нанесением разметки и установкой дорожных знаков
С 15 июля по улице Шевченко будет введен режим одностороннего движения. Движение автомобилей будет осуществляться по направлению от улицы Космонавтов к улице Нефтяников
Госавтоинспекция призывает водителей автотранспортных средств быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
ИСТОЧНИК KP.RU