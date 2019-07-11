2019-07-11T13:30:53+03:00
Происшествия

Пять жительниц Сургута не стали стюардессами из-за мошенника

Мужчина забирал деньги и исчезал
Алена Кульмухаметова
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Пять жительниц Сургута не стали бортпроводницами из-за мошенникаПять жительниц Сургута не стали бортпроводницами из-за мошенникаФото: Татьяна Коркина
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Накануне в Сургуте за мошенничество задержали 33-летнего уроженца Владивостока. От действий мужчины пострадали пять сургутян.

Все началось с того, что в полицию поступило сообщение от 29-летней сургутянки о том, что в отношении нее совершено мошенничество.

Полицейским девушка рассказала, что в сети Интернет увидела информацию по предоставлению услуг в подготовке к прохождению собеседования для трудоустройства в авиакомпании на должность бортпроводника. Девушка заполнила заявку и была приглашена на тренинг. По окончанию с ней был заключен договор на дальнейшее сотрудничество и произведена оплата услуг коучера в размере 13 тысяч рублей. Тренинг-менеджер попросил сургутянку ожидать звонка, который так и не поступил, а номер телефона, указанный в договоре, не отвечал.

Оперативники задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он был судим за организацию преступного сообщества и совершение мошенничества в особо крупном размере.

Мужчина рассказал, что с помощью созданного им сайта находил доверчивых клиентов, которым говорил, что у него заключены договоры с крупными авиакомпаниями, и он занимается подбором персонала. Набирая определенную группу людей, проводил мастер-классы по прохождению собеседований. После чего, отбирал кандидатов, полагаясь на внешние данные, знание иностранных языков и коммуникабельность, обещая помочь в трудоустройстве. При этом подозреваемый скрывал, что для работы бортпроводником необходимо окончить обязательные полугодичные курсы. Со своими жертвами он заключал недействительные договоры и исчезал. По данным оперативников фирма, которую представлял задержанный ликвидирована.

Таким образом, от действий злоумышленника на данный момент пострадало не менее пять человек. Предварительная сумма ущерба составила порядка 65 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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